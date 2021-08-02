Marmaris'te panik anları! Denize iniş yapan yangın söndürme uçağı felaketin eşiğinden döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını 5 gündür devam ediyor. 8 helikopterin ve söndürme uçaklarının müdahale ettiği Marmaris'teki yangınları kontrol etmek ve ilk müdahalede gecikmemek için drone ekibi de kurulurken bugün bölgeden gelen bir video ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde anonslara rağmen açıkta seyir yapan özel yatın, su almak için denize iniş yapan söndürme uçağına felaketi yaşatmasına ramak kaldığı anlar yer alıyor.

Marmaris'te günlerdir devam eden yangınları söndürmek için canla başla mücadele ediliyor. 8 helikopter ve yangın söndürme uçaklarının yanı sıra drone ekibinin de ilk müdahalede gecikmemek adına çalışmalarda bulunduğu bölgede aksiyon filmlerini aratmayan söndürme çalışmaları esnasında zaman zaman ekipler büyük tehlikeler de yaşıyor.

PANİK ANLARI VİDEOYA DAMGA VURDU

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videoda, anonslara rağmen açıkta seyir halinde bulunan özel yatın, su alımı için denize iniş yapan yangın söndürme uçağına yaşattığı panik anları yer alıyor. Görüntülerde, denize inen uçakla yatın arasındaki mesafenin oldukça kısaldığı ve yattaki vatandaşların o anlarda yükselen çığlıkları yer alıyor.

ANONSLARA KULAK ASMAYAN YAT SAHİBİNE SERT TEPKİ

Çok sayıda kişinin hesaplarından paylaştığı ve yorum yağdırdığı video kısa sürede en çok izlenenler arasına girerken, anonslara kulak asmayan yat sahibi ise tepkilerin hedefi oldu. Ülkede yaşanan yangın söndürme uçağı krizine rağmen böylesi bir tehlikeye neden olan kişilere sert eleştiriler yöneltildi.