Marmaris'te müzisyenlere destek için organize edilen "Müzik Susmasın" etkinlikleri başladı

Marmaris Belediyesince Kovid-19 salgını sürecinde Marmarisli müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlenen "Müzik Susmasın" etkinlikleri başladı.

Marmaris Belediyesince Kovid-19 salgını sürecinde Marmarisli müzisyenlere destek olmak amacıyla düzenlenen "Müzik Susmasın" etkinlikleri başladı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluk yaşayanlara belediye imkanları ile destek verildi.

Bu anlamda, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın belediyenin sosyal medya hesaplarından tanıttığı 30 Haziran'a kadar sürecek "Müzik Susmasın" adlı projeyi de hayata geçirildi.

Proje kapsamında her gün 19.30-20.30 saatleri arasında 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda akustik konser verilecek.

Konserler Marmaris Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Oktay, "Marmaris'in tanıtımında çok büyük katkısı olan eğlence sektöründeki arkadaşlarımızın yeniden şarkı söylemelerini, müzikseverlerle buluşmalarını sağlamak için bu projeyi geliştirdik. Umarım en kısa sürede yeniden sahnelerine kavuşurlar. O zamana kadar 19 Mayıs Gençlik Meydanı onlar için bir sahne olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen