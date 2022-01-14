MARMARİS'TE GÜNEŞLİ HAVAYI GÖRENLER SAHİLE KOŞTU

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, 4 gün süren dolu ve yağmur ardından güneşli havayı görenler sahile koştu, yürüyüş ve spor yapmanın keyfini çıkartarak eşsiz deniz manzarasını izleyip, öz çekim yaptı.

Marmaris'te yağmurun yerini güneşli havaya bırakmasıyla sahil ve parklar doldu. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 20 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, ocak ayında bahar havası yaşandı. Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkiine kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, yürüyüşe çıkan, koşan ve bisiklete binenlerle doldu. Aileler, Kordon Caddesi'ndeki Saman İskelesi'nde büfelerde çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oynadı. Kimi aileler sahile inerek eşsiz deniz manzarasının keyfini çıkartırken çocukları kumsalda gönüllerince eğlendi. Olta balıkçıların adresi ise Saman İskelesi oldu

Amatör balıkçı 63 yaşındaki Mahmut Örgenç, Güneşi görünce oltamı kapıp, deniz kenarına geldim. Hem kış ayında güneşin keyfini çıkartıyorum hem de birkaç balıkla eve dönüp, anın keyfini çıkartmak istiyorum dedi.

39 yaşındaki ev kadını Leyla Demir ise Yağışlı havanın ardından güneş bize iyi geldi. Çocuklarım plaj kumlarla oynarken, ben de manzaranın tadını çıkarıyorum dedi.