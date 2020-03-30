Marmaris'te deniz tutkunları, yatlarında izole yaşam sürüyor MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde denizciler, koronavirüs salgını nedeniyle marinalarda demirli yatlarında izole bir yaşam sürüyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde denizciler, koronavirüs salgını nedeniyle marinalarda demirli yatlarında izole bir yaşam sürüyor. Kaptanlar ve yat sahipleri, ihtiyaçlarını karşılamak dışında karaya ayak basmıyor.

Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında önemli bir yere sahip olan Marmaris'in dünyaca ünlü özel marinalarında deniz tutkunları, milyon dolarlık özel yatları ve özel yapım mavi tur teknelerinde koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldı. Fiyatları 2 ila 20 milyon dolar arasında değişen lüks yatların sahipleri, yüzen saraylarda kendilerini izole ederek yaşam sürdürüyor. Marmaris ilçe merkezi ile 13 kırsal mahallesinde 6 özel marina ve buralarda karada ve denizde bağlı 4 bin 350 lüks yat ile yelkenli bulunuyor. Yat ve yelkenlilerin 3 bininin yabancılara ait olduğu, bu kişilerin çoğunun da ülkelerinde bulunduğu bildirildi.

Uluslararası sularda mavi tur düzenleyen 40 metrelik lüks guletin sahibi ve kaptanı Hasan Kopuz (57), "30 yıldır denizlerdeyim. Yaşanan salgın sonrası personelimle beraber kendimizi guletimize kapattık. Zaruri ihtiyaçlar harici dışarı çıkmıyoruz, kimseyi de kabul etmiyoruz. Günlük temizliğimizi yapıyoruz. Temizlik ve bakım çalışmaları sonrası tekne başında oturarak, içeceğimizi alarak zamanı geçiriyoruz. Dışarı çıktığımızda maske ve eldiven takıp mesafeyi koruyarak, ihtiyaçlarımızı giderip hemen geri dönüyoruz" dedi.

18 metrelik lüks yatın kaptanı Birol Kaya (44) ise, "Salgın tedbirleri kapsamında hiçbir şekilde karaya ayak basmıyoruz. Market ve çeşitli ihtiyaçlarımızı internetten sipariş ederek alıyoruz. Ben ve ekibim tüm hijyen ve çeşitli tedbirlerimizi aldık. Yatın sahibi yurt dışında evinde izole şekilde bekliyor. Bizler de yatın günlük bakım ve temizliklerini yerine getiriyoruz. Yat içinde personelimizle mesafeli şekilde çalışıyoruz. Umarım bir an önce bu beladan kurtuluruz, işimize devam ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA