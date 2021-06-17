Marmaris'te AK Parti'li kadınlardan 'Sevgi İzi' projesine destek
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Marmaris'te AK Parti'li kadınlardan 'Sevgi İzi' projesine destek

Marmaris'te AK Parti'li kadınlardan 'Sevgi İzi' projesine destek
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri, zihinsel engelliler ve Alzheimer hastalarına kaybolmaması için 'Sevgi İzi' dövmesi yaptırdı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, AK Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri, zihinsel engelliler ve Alzheimer hastalarına kaybolmaması için 'Sevgi İzi' dövmesi yaptırdı. İlk etapta 4 engellinin sol koluna kendilerine ait iletişim bilgilerini içeren özel kod, dövme olarak işlendi.

Televizyon programcısı Müge Anlı'nın 2016'da başlattığı 'Sevgi İzi' projesi AK Parti tarafından Türkiye çapında yayıldı. Bugün AK Parti Marmaris Kadın Kolları yönetimi, 'Sevgi İzi' projesi kapsamında engelli ve Alzheimer olma riski taşıyan kişilerin kaybolduğunda bulunabilmeleri amacıyla kendilerine özel numaraları dövme olarak yaptırmaya başladı. Projede gönüllü dövmecilere başvuran aileler, kendilerine ait iletişim bilgilerini içeren özel kodu, kaybolmasından endişe ettikleri yakınlarının sol bileğinin üzerine işletti.

AK Parti Marmaris Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi, uzun zamanadır proje kapsamında ilçe genelindeki engelli ve Alzheimer hastalarıyla irtibatta olduklarını belirterek, "Öncelikli olarak kaybolma riski olan engelli vatandaşlarımızı projeye almak istedik. 'Sevgi İzi' projesiyle irtibata geçtik ve tüm detayları öğrendik. Bugün de 4 zihinsel engellimize 'Sevgi İzi' numaralarını yaptırıyoruz. Bundan sonra da bize ulaşan tüm engellilerimize yardımcı olacağız" dedi.Özel numaralı dövmelerin tamamen hijyenik koşullarda tek kullanımlık iğnelerle yapıldığını belirten Töredi, "Kaybolma riski bulunan engelli, yaşlı ve Alzheimer hastalarının ailelerinin bir parça da olsun rahatlamasını sağlamak için çabalıyoruz. Kodlar şahsın kendisine özel. Kişinin kaybolduğunu görenlerin kolundaki 'Sevgi İzi' kodunu görünce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvurarak bilgi vermesi planlandı. Güvenlik güçleri ise 'Sevgi İzi' projesinin internet sitesi üzerinden kodu girerek kişinin iletişim ve aile bilgilerine ulaşacak. Böylelikle kayıp engellilerimiz ailelerine kavuşacak" diye konuştu.SEVGİ İZİ NASIL YAPILIR

Sevgi İzi dövmesi yapabilmesi için ilk olarak internetten 'benibuldular.com' sitesine girerek burada gerekli bilgileri doldurarak formu tamamlamak gerekiyor. Adres ve kimlik bilgileri ile ilgili form doldurulduktan sona kişilere bir kod numarası veriliyor. Örnek olarak 1999 kodu. Bu kod kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğine dövme olarak işleniyor. Sistemde kayıtlı olan kimlik bilgileri sayesinde bu kodu taşıyan kişi kaybolduğu takdirde kolaylıkla yakınlarına ulaşılabiliyor."


Marmaris'te AK Parti'li kadınlardan 'Sevgi İzi' projesine destek
Marmaris'te AK Parti'li kadınlardan 'Sevgi İzi' projesine destek
Marmaris'te AK Parti'li kadınlardan 'Sevgi İzi' projesine destek
Marmaris'te AK Parti'li kadınlardan 'Sevgi İzi' projesine destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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