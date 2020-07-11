Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
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Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 65 yaş ve üzeri yabancı uyruklu tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
11.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:08

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 65 yaş ve üzeri yabancı uyruklu tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasının turizm amaçlı kaldırılması-esnetilmesi uygulamasının düzenlenmesine yönelik karar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasının turizm amaçlı kaldırılması-esnetilmesi konulu genelgeleri ve ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri haricinde sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. İlçemize turizm amaçlı gelen 65 yaş ve üzeri yabancı uyruklu kişilerin tatil süreleri boyunca belirtilen kısıtlama kararından muaf tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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