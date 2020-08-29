Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
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Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi

Türkiye'nin tatil cennetlerinden Marmaris'te 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 10.00-20.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

29.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:09

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların toplu organizasyonlara katılımına yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

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Kurul üyelerinin oy birliğiyle aldığı karara göre, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar 10.00-20.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

İlçede, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit ve cenaze gibi toplu organizasyonlara katılması da kısıtlandı. Bu kriterlerdeki vatandaşlar, sadece anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze ve dayı gibi yakın akrabalarının etkinliklerine katılabilecek.

Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları (5)
GENCO: Abi otobusler hep, 60 yasindan buyuklerle dolu. Sorsak nereye gittiklerini bilmezler
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XYZ: Kurallara uymayan gençler, yasak getirilen yaşlılar, garip bir memleket
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TCK DAN ALINTI: Suçta ve Cezada Kanunîlik İlkesiTCK Madde 2(1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. (
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