Marmaris'te 43 kaçak göçmen ve bir organizatör şüphelisi yakalandı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca 2 can salı ile lastik bota konularak Türk kara sularına geri itilen toplam 43 kaçak göçmen ve organizatör olduğu şüphelenilen balıkçı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale Mevkisi açıklarında devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, 11-13 Şubat tarihleri arasında 2 can salı ve bir lastik botta 43 kaçak göçmen ile organizatör olduğundan şüphelenilen balıkçıyı kurtardı.

Kurtarılan kaçak göçmenlerin, Yunanistan askerlerince cep telefonları toplanıp denize atıldığı, kötü muamele görerek can salına konularak Türk karasularına geri gönderildiği öğrenildi.