Marmaris'te, 24 saatte metrekareye 170,5 kilogram yağış düştü (2)

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MARMARİS BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Marmaris Belediyesi, devam eden sağanak ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Marmaris'te sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte 170 kilogram yağmurun düştüğü Marmaris'te bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Dün sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bozburun, İçmeler ve Hisarönü ve Siteler mahallelerinde olumsuzluklar yaşandı. Öte yandan yaz aylarında yangının meydana geldiği bazı bölgelerde ağaçların yanmasıyla tepelerden inen yağmur ve kaya parçaları nedeniyle yollar kapandı. Marmaris Belediyesi ekipleri, 24 saat mesai yaparak sıkıntıları bertaraf etmeye çalıştı" denildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),