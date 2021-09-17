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Marmaris Körfezinde Dip Temizliği Yapıldı

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Marmaris Körfezinde Dip Temizliği Yapıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Orman Yangınları Sonrası Çevre Temizliği toplantısında kararlaştırılan ve Marmaris körfezinin doğal yapısının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Marmaris körfezine bağlanan dere ve yağmur suyu kanallarının deniz bağlantılarında dip temizliği yapıldı.

Muğla Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği (Deniz Polisi) iş birliğiyle gerçekleşen dip temizliği, özellikle kanal genişliğinin daha geniş ve kirlilik olasılığının daha fazla olduğu Netsel Marina Köprüsü (Azmak), Saman İskelesi ve Maksim 5 deresi mevkilerinde yoğunlaştı.

Temizlik çalışmalarda su seviyesine göre tüplü ve tüpsüz dalgıçlar görev alırken yapılan dip temizliğinde su altından cam ve plastik şişeler, trafik dubası, halı, paspas, araç lastiği, ızgara, plastik sandalye, kova, teneke kutu, usturmaça ve ağ parçası gibi yaklaşık 1 ton ağırlığında çok sayıda atık çıkarıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı" Denizlerimiz bizim için çok önemli. Denizlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak için tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyor, Dünyanın incisi Marmaris'te ve Muğla'mızda denizlerimizin temiz kalması için gerekli duyarlılığı gösteren vatandaşlarımıza, misafirlerimize ve temizlik çalışmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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