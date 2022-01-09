Marmaris'te sağanak ve dolu; metrekareye 200 kilogram yağmur düştü

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre, ilçede 24 saatte metrekareye yaklaşık 200 kilogram yağış düştü.

Marmaris'te dün başlayan ve gün boyu devam eden, aralıklı olarak kuvvetini artıran sağanak yağış, saat 23.15 sıralarında yerini doluya bıraktı. 20 dakika boyunca kuvvetli yağan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Tıkanan rögarlar, taşan dereler nedeniyle sokaklar ve evlerin bahçeleri sular altına kaldı. Dolunun ardından gece boyunca devam eden yağmur, sabahın ilk saatlerine kadar aralıklı kuvvetli sağanak olarak yağdı.