Marmaris Belediyesi Bilim Parkı 2'nci sınıf öğrencilerini ağırladı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmarisli çocukların bilimle tanıştığı Marmaris Belediyesi Bilim Parkı bu kez Ortaca'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Şehir içinden olduğu kadar şehir dışından da ilginin yoğun olduğu Marmaris Belediyesi İçmeler Bilim ve Eğitim Parkı'nın son ziyaretçileri Ortaca'dan gelen özel bir okulun 2. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri oldu. Ortacalı 60 öğrenci, okul müdür yardımcıları ve öğretmenleriyle birlikte çıktıkları 'bilim' temalı okul gezisi kapsamında Marmaris'e geldi. Ziyaretleri hakkında bilgi veren Okul Müdür Yardımcısı Levent Gürel, çocukların Bilim Parkı'nda çok eğlendiklerini ve buradan memnun kaldıklarını ifade ederek bütün ilkokul kademelerini sırayla parka getireceklerini belirtti.

Müdür Yardımcısı Gürel konuşmasını şöyle sürdürdü, "İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nı sosyal medya hesaplarından takip ediyor ve burada yapılan etkinlikleri ilgiyle izliyorduk. Burada çok faydalı, bilim içeren, çocukların ufuklarını açan, merak ettikleri şeyleri yaparak öğrenmelerine imkan tanıyan bir ortam oluşturulmuş burada. Bunun için başta Marmaris Belediyesi'ne ve burada bizimle çok yakından ilgilenen personellere çok teşekkür ediyorum."

Yaklaşık 4 saat boyunca parkta zaman geçiren çocuklar dış mekandaki 14 çeşit bahçeyi tanıdı, kompost oluşumunu öğrendi, bilmiş ev bilimsel düzeneklerini yakından inceledi. Çocuklar son olarak atölye çalışmasına katılıp, kısa film izledi. - MUĞLA