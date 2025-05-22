Marmaray ve metrolar çalışıyor mu? 22 Mayıs 2025 Marmaray bugün açık mı?

İstanbul'da yaşayanlar, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla Marmaray ve metro hatlarının hizmet verip vermediğini araştırıyor. Özellikle özel halk otobüslerinin bugün sefere çıkmamasıyla birlikte gözler raylı sistemlere çevrildi. "Bugün Marmaray çalışıyor mu?", "Metrolar seferlerine devam ediyor mu?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanıp yaşanmadığı konusu vatandaşlar arasında yoğun ilgi gördü ve günün en çok sorgulanan başlıklarından biri haline geldi. Peki, metro ve Marmaray seferleri bugün var mı? 22 Mayıs 2025 Marmaray metrolar çalışıyor mu? İşte, merak edilen detaylar…

MARMARAY VE METROLAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU? (22 MAYIS 2025)

22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar, Marmaray ve metro hatlarında seferlerin devam edip etmediğini merak ediyor. İstanbul Özel Halk Otobüsleri'nin kontak kapatma kararı alması nedeniyle otobüs seferlerinde aksama yaşanırken, Marmaray ve metroların son durumu araştırılmaya başlandı.

Marmaray ve metrolar çalışıyor mu

22 Mayıs 2025 Perşembe günü Marmaray seferleri normal düzende yapılmaktadır. Halkalı-Gebze ve Sirkeci-Kazlıçeşme hatlarında herhangi bir iptal ya da aksama bilgisi bulunmamaktadır. Marmaray, her gün olduğu gibi sabah 05:30 ile gece 00:20 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

İstanbul'daki metro hatları ise bugün (22 Mayıs 2025) kesintisiz olarak çalışmaktadır. M1A, M2, M4, M5, M7 gibi tüm ana metro hatlarında seferler sorunsuz şekilde sürdürülmektedir. Metro İstanbul'dan yapılan herhangi bir olumsuzluk açıklaması bulunmamaktadır.

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