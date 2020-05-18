Marmara Üniversitesi'nden Taşınabilir Yerli Solunum Cihazı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmara Üniversitesi'nden Taşınabilir Yerli Solunum Cihazı

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde oluşturulan Ar-Ge ekibi, taşınabilir solunum cihazı geliştirdi.

Marmara Üniversitesi'nden Taşınabilir Yerli Solunum Cihazı
18.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:47

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde oluşturulan Ar-Ge ekibi, taşınabilir solunum cihazı geliştirdi. Geliştirilen solunum cihazının %90'a yakın yerli olduğu belirtildi.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatih Serdar Sayın, geliştirilen taşınabilir solunum cihazı ile ilgili yaptığı açıklamada, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek alındığını, alınan destekle yeni doğan bebekler için ilk yerli mekanik solunum cihazı tasarımı çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Sayın, yeni doğan bebekler için mekanik solunum cihazı tasarım çalışmaları sırasında elde edilen deneyimlerin, koronavirüsü esnasında ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacını gidermek için kullanıldığını belirtti.

Fatih Serdar Sayın, Marmara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan akademisyen ekibiyle yapılan çalışmalar sonucunda, 1,5 aylık süre sonunda, taşınabilir yetişkin solunum cihazı SoloVent-MAXI'nin ilk örneğini ortaya çıkardıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde cihazın üretimi için gerekli bileşenlerin temininin güç olduğunu belirten Sayın, solunum cihazının kritik bileşenlerinin tamamının yurt içinde üretilebilecek şekilde tasarlandığını, yetişkinler için taşınabilir solunum cihazının yüzde 90'a yakın yerlilik oranıyla geliştirildiğini sözlerine ekledi.

Taşınabilir Solunum Cihazı Koronavirüsüyle Mücadelede Kullanılacak

Yetişkinler için geliştirilen taşınabilir solunum cihazı SoloVent-MAXI, ihtiyaç duyulan temel ve hibrit solunum modlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Bunun yanı sıra SoloVent-MAXI'nin hasta-solunum cihazı uyumunu arttıran, tetiklemeli eş zamanlı solunum modlarını da uygulayabileceği belirtildi. Geliştirilen cihaz üzerinde, oluşabilecek arzlardan hastaların etkilenmesini önleyen, mekanik solunum cihazlarının tabi olduğu ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen güvenlik bileşenlerin de olduğunun altı çizildi.

Taşınabilir solunum cihazının yaklaşık 4 kg ağırlığında olduğu ifade edilirken cihazın batarya sayesinde 8 saate kadar herhangi bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabildiği belirtildi. SoloVent-MAXI, ambulans içerisinde bulunan elektrik ya da şebeke elektriği ile şarj edilebilecek şekilde tasarlandı. Sahip olduğu piston sürüşlü yapı sayesinde harici basınçlı tıbbi gaz hattına ihtiyaç duymadığı belirtilen taşınabilir solunum cihazı, koronavirüsü ile mücadele döneminde kurulması muhtemel acil müdahale sahalarında, sahra hastaneleri ve hastaların ambulanslarda nakli sırasında solunumu desteklemek için kullanılabilecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yılmaz Erdoğan Burcu Esmersoy Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Milli Kadın Çocuk
Şu an buradasınız: Marmara Üniversitesi'nden Taşınabilir Yerli Solunum Cihazı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:47:40. #1.14#
title