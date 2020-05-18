Marmara Üniversitesi'nden Taşınabilir Yerli Solunum Cihazı Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde oluşturulan Ar-Ge ekibi, taşınabilir solunum cihazı geliştirdi.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde oluşturulan Ar-Ge ekibi, taşınabilir solunum cihazı geliştirdi. Geliştirilen solunum cihazının %90'a yakın yerli olduğu belirtildi.

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatih Serdar Sayın, geliştirilen taşınabilir solunum cihazı ile ilgili yaptığı açıklamada, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından destek alındığını, alınan destekle yeni doğan bebekler için ilk yerli mekanik solunum cihazı tasarımı çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Sayın, yeni doğan bebekler için mekanik solunum cihazı tasarım çalışmaları sırasında elde edilen deneyimlerin, koronavirüsü esnasında ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacını gidermek için kullanıldığını belirtti.

Fatih Serdar Sayın, Marmara Üniversitesi bünyesinde oluşturulan akademisyen ekibiyle yapılan çalışmalar sonucunda, 1,5 aylık süre sonunda, taşınabilir yetişkin solunum cihazı SoloVent-MAXI'nin ilk örneğini ortaya çıkardıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde cihazın üretimi için gerekli bileşenlerin temininin güç olduğunu belirten Sayın, solunum cihazının kritik bileşenlerinin tamamının yurt içinde üretilebilecek şekilde tasarlandığını, yetişkinler için taşınabilir solunum cihazının yüzde 90'a yakın yerlilik oranıyla geliştirildiğini sözlerine ekledi.

Taşınabilir Solunum Cihazı Koronavirüsüyle Mücadelede Kullanılacak

Yetişkinler için geliştirilen taşınabilir solunum cihazı SoloVent-MAXI, ihtiyaç duyulan temel ve hibrit solunum modlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Bunun yanı sıra SoloVent-MAXI'nin hasta-solunum cihazı uyumunu arttıran, tetiklemeli eş zamanlı solunum modlarını da uygulayabileceği belirtildi. Geliştirilen cihaz üzerinde, oluşabilecek arzlardan hastaların etkilenmesini önleyen, mekanik solunum cihazlarının tabi olduğu ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen güvenlik bileşenlerin de olduğunun altı çizildi.

Taşınabilir solunum cihazının yaklaşık 4 kg ağırlığında olduğu ifade edilirken cihazın batarya sayesinde 8 saate kadar herhangi bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabildiği belirtildi. SoloVent-MAXI, ambulans içerisinde bulunan elektrik ya da şebeke elektriği ile şarj edilebilecek şekilde tasarlandı. Sahip olduğu piston sürüşlü yapı sayesinde harici basınçlı tıbbi gaz hattına ihtiyaç duymadığı belirtilen taşınabilir solunum cihazı, koronavirüsü ile mücadele döneminde kurulması muhtemel acil müdahale sahalarında, sahra hastaneleri ve hastaların ambulanslarda nakli sırasında solunumu desteklemek için kullanılabilecek.