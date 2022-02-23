Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı başladı

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı İstanbul'da başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerin yöneticileri, kentteki organize sanayi bölgeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşların yetkilileri katıldı.

Basına kapalı devam eden toplantının ardından, Bakan Kurum'un açıklama yapması bekleniyor.