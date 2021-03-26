Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı
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Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Demirören Haber Ajansı / Recep CAN - Haberler | Güncel
Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ilk sırada yer alan Yalova'da, Valilik tarafından ek tedbirler alındı.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında Türkiye'de 5'inci, Marmara Bölgesi'nde  ilk sırada yer alan Yalova'da, Valilik tarafından ek tedbirler alındı. Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerdeki işletmelerde yalnızca paket servis yapılmasına, konaklama tesislerinde ise konaklayanlara servis yapılması kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplandı. Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerdeki işletmelerde paket servis yapılmasına karar verildi. Tesislerde konaklayan müşterilerin dışında günübirlik gelenlere ise servis yapılmayacağı açıklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı ek kararlar açıklandı. Kararda şöyle denildi:

"Nüfusa oranla pozitif vaka sayısı Altınova Çavuşçiftliği Köyü, Altınova Hürriyet Mahallesi, Altınova Subaşı Beldesi, Çınarcık Esenköy Beldesi, Çınarcık Ortaburun Köyü, Çiftlikköy Çiftlik Mahallesi, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Merkez Elmalık Köyü, Merkez Hacımehmet Köyü, Merkez Kazımiye Köyü, Merkez Kirazlı Köyü, Merkez Soğucak Köyü, Termal Akköy ve Termal Yeni Mahalle Köyü'nde yüksek görüldü. Umuma açık yeme içme ve dinlenme (restoran, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane vb.) yerleri 27.03.2021 Cumartesi günü sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Mekan içerisinde müşterilere servis yapılmayacak. Söz konusu bölgelerde otel vb. işletmeler sadece 'konaklayan müşterilerine' hizmet verebilecek. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,  suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi."


Marmara'da 'vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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