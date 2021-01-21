Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü

21.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:11

Konya'da market alışverişinden dönen Gonca ve Abdullah Koçak çifti, evlerinin önünde aralarında husumet olan komşusu Özkan C. tarafından öldürüldü. Kaçan Özkan C. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Evde uyuyan Koçak çiftinin oğlu Emre Koçak ise silah sesleri üzerine pencereden baktığında anne ve babasının cansız bedenini gördü.

Olay, saat 18.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'nde 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Abdullah ve Canan Koçak çifti marketten alışverişten yaptıktan sonra evlerine girerken, 1 yıldır aralarında husumet bulunan komşuları Özkan C. ile karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Özkan C., tabancayla Koçak çiftinin üzerine kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Otomobiliyle kaçan Özcan C. de kısa sürede polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü

PENCEREDEN BAKTIĞINDA ANNE VE BABASININ CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ

Saldırıya uğrayan Koçak çiftinin o sırada evlerinde uyuyan oğlu Emre Koçak ise gürültüyü duyup pencereden baktığından yerde anne ve babasının cansız bedenlerini gördü. Koçak çiftinin marketten oğulları için aldığı çikolata ile ekmek ve diğer malzemeler ise saldırı sonrası yola saçıldı. Çifttin cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasah DÖNMEZ

Haber Yorumları (4)
HASAN: adaletin cozemedigini millet kendisi cozer illede adalet olmasi gerek yoksa yasam cok vahim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GONYANIN KABADAYI BOZUNTULARI: Ha Konya ha Adana, ha Adana ha Sivas buraların insanının seviyesi aynıdır zaten Konyada sivaslı çoktur onların olduğu yerde olaylar cinayetler kavgalar eksik olmaz.
Cevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır
CANMEN: Silah, Silah, Silah. . . Siddet. . . !!!
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Cüneyt Çakır Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 22:32:21. #1.14#
title