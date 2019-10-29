Marketten aldıkları tavuğun içinden kurtlar çıktı
Sakarya'da Enes Duman isimli bir vatandaş, marketten aldığı tavukları pişirdikten bir süre sonra tencerenin içerisinde kurtlar gördü. Tavuğu aldığı firma hakkında şikayette bulunan Duman, "Hemen hastaneye giderek tahlil yaptırdık, çok şükür zehirlenme olmadı." dedi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde marketten aldıkları tavuğun içerisinden çıkan kurtları gören aile büyük şaşkınlık yaşadı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Enes Duman isimli vatandaş, ilçe merkezinde bulunan bir marketten son kullanım tarihi 11'inci ayda biten bir paket tavuk bugget alarak evine gitti. Pişen tavuklardan bir miktar yedikten sonra tencerenin içerisindeki kurtları gören aile, gördükleri manzarayı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.
"ZEHİRLENME OLMADI"
Şikayette bulunduğunu söyleyen Enes Duman, "Tavuğu aldığım firma hakkında şikayette bulundum, millet tavuk satın alırken daha dikkatli olsun. Tavuktan biraz yemiş bulunduk, hemen hastaneye giderek tahlil falan yaptırdık, çok şükür zehirlenme olmadı. Benim amacım herkes görsün başkaları da mağdur olmasın" dedi.