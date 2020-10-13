Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu

13.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:42

Sivas'ta, bir markette dolaşan 54 yaşındaki şahıs, ismi açıklanmayan 12 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şahsı gözaltına aldı.

Sivas'ta bir markette 12 yaşlarındaki kız çocuğunu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.B. (54) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KÜÇÜK KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre markette dolaşan S.B., ismi açıklanmayan kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bu sırada alışveriş yapan ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketten çıkan S.B.'yi yakaladı.

Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kız çocuğunun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

İlgili Haberler

At arabalı hırsızın yalanını polis ortaya çıkardı
At arabalı hırsızın yalanını polis ortaya çıkardı
Son dakika haber: Çorum'daki 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
Son dakika haber: Çorum'daki 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
Bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi
Bahçesindeki 54 ağacı kesilip, kulübesine zarar verildi
Haber Yorumları (1)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Lüt kavminin yeni şubesi züvas şaşırmadık tabi ki
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Erkan Kandemir Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Cem Özer Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Caner Erkin Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 20:02:27. #1.14#
title