Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu

Sivas'ta, bir markette dolaşan 54 yaşındaki şahıs, ismi açıklanmayan 12 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şahsı gözaltına aldı.

Sivas'ta bir markette 12 yaşlarındaki kız çocuğunu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.B. (54) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KÜÇÜK KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre markette dolaşan S.B., ismi açıklanmayan kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bu sırada alışveriş yapan ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketten çıkan S.B.'yi yakaladı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kız çocuğunun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI