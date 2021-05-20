Marketler kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

17 günlük tam kapanma dönemi henüz bitti. Peki ardından gelen 19 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı? vatandaşlarımız merak ediyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Peki, bugün marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 20 Mayıs'ta marketler açık mı? Marketler kaçta kapanıyor? BİM, Şok, A101, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

17 günlük tam kapanma dönemi henüz bitti. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Peki, bugün marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Marketler kaçta kapanıyor? BİM, Şok, A101, Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Kademeli normalleşme sürecinde marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21:00'dan önce marketlerin kapanması öngörülüyor.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi- Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 21.00'dan önce kapatılması bekleniyor.

19 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Marketler 19 Mayıs bugün dahil hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak. 20Mayıs için herhangi bir ayrım belirtilmedi. Genelgede yer alan saatler uygulanmaya devam edecek.

BİM, ŞOK, A101, MİGROS KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

SEMT PAZARLARI HAFTAİÇİ KURULACAK

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

AÇILACAK DİĞER İŞLETMELER

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.