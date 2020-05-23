Marketler haftasonu açık mı? Arefe günü marketler açık mı? 23 Mayıs Cumartesi marketler çalışacak mı? Marketler bugün saat kaça kadar açık?
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Marketler haftasonu açık mı? Arefe günü marketler açık mı? 23 Mayıs Cumartesi marketler çalışacak mı? Marketler bugün saat kaça kadar açık?

Ramazan bayramı nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özellikle Cumartesi günü Arefe gününe denk gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe günü marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Marketler haftasonu açık mı? Arefe günü marketler açık mı? 23 Mayıs Cumartesi marketler çalışacak mı? Soruların yanıtı haberimizde.

Marketler haftasonu açık mı? Arefe günü marketler açık mı? 23 Mayıs Cumartesi marketler çalışacak mı? Marketler bugün saat kaça kadar açık?
23.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:28

Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte bayramı karşılayan hafta sonu ve 23-14-25-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Mayıs Cumartesi hafta sonu olması ve Arefe gününe denk gelmesi nedeniyle marketlerin yasak kapsamından muaf olup olmadığı vatandaş tarafından merak ediliyor.Arefe günü marketler açık mı ve saat kaça kadar açık? sorularının yanıtı haberimizde.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

21 Mayıs Perşembe ile 22 Mayıs Cuma günü marketler halkın 4 günlük yasak öncesi ihtiyaçlarını karşılaması için saat 23.00'kadar açık olacak. Aynı zamanda marketlerle birlikte bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre bayram arife gününe denk gelen23 Mayıs Cumartesi günü 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Marketler haftasonu açık mı? Arefe günü marketler açık mı? 23 Mayıs Cumartesi marketler çalışacak mı? Marketler bugün saat kaça kadar açık?
MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?

Arefe günü marketler açık mı? Marketler hafta sonu çalışıyor mu? 23 Mayıs Cumartesi marketler çalışacak mı? Marketler saat kaça kadar açık?

PAZARTESİ VESALI GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ile online satış yapan dükkanlar tamamen kapalı oalcaktır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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