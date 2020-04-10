Marketler açık mı? A101 açık mı? Bim açık mı? Şok market açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hangi marketler açık?
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İçişleri Bakanlığı, A 101, Güncel

Marketler açık mı? A101 açık mı? Bim açık mı? Şok market açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hangi marketler açık?

İçişleri Bakanlığı emri ile 10 Nisan gecesi 24.00'dan itibaren 12 Nisan gecesi 24.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasaktan muaf olan işletmeler hangileri? Marketler açık mı?

10.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:40
Marketler açık mı? A101 açık mı? Bim açık mı? Şok market açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hangi marketler açık?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önelmleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti. İlan edilen sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak. Peki marketler açık mı? İnsanlar alışveriş yapabilecek mi? A-101, Şok, Bim, Migros gibi zincir marketler açık mı? Soruların yanıtı haberimizde.

Marketler açık mı? A101 açık mı? Bim açık mı? Şok market açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hangi marketler açık?
A-101, ŞOK VE BİM

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketler sokağa çıkma yasağı süresince kapalı olacak. Büyük zincir mağzalardan A-101, Şok, Bim, Migros kapalı olacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 büyük şehirde, PTT, kargo, fırın açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sokağa çıkma yasağı 10 Nisan gece 24.00'te başlayacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağı 12 Nisan, gece 24.00'te son bulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Sokağa çıkma yasağı 2 gün boyunca geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI FIRINLAR AÇIK MI, ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi. Gönderilen genelgede, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile hastaneler ve eczaneler açık olacak. 31 ilde, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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