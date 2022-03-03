Stratejik öneme sahip Mariupol kuşatma altında! Rusya burayı ele geçirirse diğer birliklerle güçlerini birleştirebilecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8. gününde sürüyor. Rus birlikleri, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'e saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus güçlerince kuşatılan kentte elektrik ve su kesintileri yaşandığı bildirildi.

"SADECE DOĞAL GAZ KAYNAĞI KALDI"

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Sergiy Orlov, kentin tamamının elektrik, su ve sanitasyon sisteminden yoksun olduğunu belirterek, "15 ana enerji hattımız vardı ve şimdi hiçbiri çalışmıyor. Tamamen kesildi. Topçu atışları tarafından yok edildi. Sadece doğal gaz kaynağı kaldı. Mariupol şu anda hala Ukrayna'nın kontrolünde. Ancak sokaklarda çatışmalar var ve insani bir krizin eşiğindeyiz" dedi.

MARİUPOL'ÜN RUSYA İÇİN ÖNEMİ

400 bin nüfuslu Mariupol, Rusya için stratejik öneme sahip. Rusya, Mariupol'de kontrolü ele geçirdiğinde Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçılar ve 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirilebilecek.

KİEV'DE BARİKATLAR KURULDU

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralıklara siren sesleri duyulmaya devam ediyor. Bazı caddelerde ve Ukrayna Bağımsızlık Anıtı önünde barikatlar kurulduğu ve askerlerin devriye gezdiği gözlendi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa