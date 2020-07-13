MARİŞ'in Cumartesi Buluşmaları yeniden başladı MARİŞ (Mardinli İş Adamları Derneği), pandemi nedeniyle ara verdiği Cumartesi Buluşmaları'na, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı.

MARİŞ'ten "Birlik, beraberlik ile azim ve kararlılık" mesajı!

Sosyal mesafe, maske ve hiyen kurallarının titizlikle uygulandığı buluşmaya, MARİŞ üyesi eğitimci-yazar Mehmet Ay'ın kurucusu olduğu Çağdaş Bilimler Koleji ev sahipliği yaptı. MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, buluşma sırasında yaptığı konuşmada, üyelere "Birlik, beraberlik ile azim ve kararlılık" mesajı verdi.

Pandemi nedeniyle geçici bir süreliğine ara verilen MARİŞ Cumartesi Buluşmaları, normalleşme sürecinin kurallarına uygun olarak, Çağdaş Bilimler Koleji'nin bahçesinde gerçekleşen kahvaltı aracılığıyla yeniden başladı. MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ve Çağdaş Bilimler Koleji kurucusu ve MARİŞ üyesi Mehmet Ay'ın konuşmalarıyla başlayan buluşma ile uzun süredir fiziksel olarak bir araya gelemeyen üyeler arasında; birlik, beraberlik, azim ve kararlılık kavramları çerçevesinde bir sinerji ortamı yaratıldı.

Konuşmasında, pandemi süreci boyunca üyeleriyle düzenli olarak online ortamda bir araya gelerek güç birliği oluşturmayı başardıklarının altını çizen MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, bu süreçte, "Coronavirüs'le Milletçe Mücadele" çağrısının kamuoyunda büyük yankı bulduğunu, salgının en zorlu günlerinde üyeleriyle iletişimlerini kesmediklerini, tüm süreçlerini dijitalleştirdiklerini ve Covid-19 Ticari Etki Analizi raporunu karar alıcılarla paylaştıklarını belirtti.

Normalleşme Türkiye'ye iyi gelecek

MARİŞ olarak üyeler arası yarattıkları dayanışma ortamını normalleşme sürecinde de sürdüreceklerini kaydeden Akkuş, "Salgınla mücadelede henüz yolun başındayken sürdürdüğümüz çalışmalara normalleşme döneminde de devam ediyoruz. Normalleşme, gerek

Türkiye ekonomisine, gerekse Mardin iş dünyasına çok iyi gelecek." dedi.

Yolumuzdan şaşmadan ilerleyeceğiz

Akkuş, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Dünün belirsizliklerle dolu günlerini arkamızda bıraktık. Odak noktamızda yarınlarımız var. Bu yeni dönemi de başarıyla aşarak yeniden eski günlerimize kavuşacağız. Yeni dönemde de mevcut iletişim ağımızı koruyarak üyelerimizin yanında olacağız. Onlarla omuz omuza, el ele yürüyeceğiz. Bizler, her nerede yaşıyor olursak olalım, memleket sevdalıları olarak işimize daha da güçlenerek sarılacağız. Birbirimize destek olmaya ve hep birlikte başarmaya olan inancımızla, yolumuzdan bir an bile şaşmadan ilerleyeceğiz."

Buluşmada Akkuş'un konuşmasının ardından sahneye gelen Çağdaş Bilimler Koleji Kurucusu, Eğitimci-Yazar Mehmet Ay, "Eğitimde Ailenin Rolü" başlıklı bir sunum gerçekleştirirdi. Av. Mahir Karaboğa ise "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun İşletmelere Etkisi" başlıklı sunumu ile MARİŞ üyelerini bilgilendirdi. MARİŞ tarafından yeniden başlatılan geleneksel Cumartesi Buluşmaları, eylül ayından itibaren yeni konuklarıyla devam edecek.

Kaynak: Bültenler