Marilyn Monroe'nun 57. ölüm yıl dönümü! Marilyn Monroe kimdir?

'Aptal Sarışın' karakteriyle komedi filmlerine damga vuran Marilyn Monroe'nin ölüm yıl dönümünde hayatı ve bilinmeyenleri merak konusu oldu. Marilyn Monroe hayatı, biyografisi, ölümü ve daha fazlasını haberimizden öğrenebilirsiniz.

MARİLYN MONROE KİMDİR?

İkon haline gelen Monroe, gerçek adıyla Norma Jeane Mortenson, 1 Haziran 1926 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi. Komedi filmlerinde "aptal sarışın" karakterlerini oynamasıyla tanınan oyuncu, 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biriydi. Filmleri 1962'de öldükten sonra 200 milyon dolar hasılat elde etti.

FABRİKADA ÇALIŞTIĞI YILLARDA KEŞFEDİLDİ

Los Angeles'ta doğup büyüyen sanatçı, çocukluğunun çoğunu koruyucu aile evlerinde ve yetimhanede geçirdi ve on altı yaşında evlendi. 1944'te bir fabrikada çalışırken First Motion Picture Unit'ten bir fotoğrafçıya tanıtıldı ve pin-up modellik kariyerine başladı. Bu çalışma, 1946-47 yılları arasında Twentieth Century-Fox ve 1948'de Columbia Pictures ile kısa süreli film sözleşmeleri yapmasına önayak oldu. Küçük rollerin ardından FOX ile 1951'de yeni bir sözleşme imzaladı. Sonraki iki yıl, Genç Hissetmek ve Tehlikeli Oyun gibi çeşitli komedi filmlerinde ve İki Sevgi Arasında, Tehlikeli Bakıcı gibi dram filmlerinde rol alan popüler oyuncu olmayı başardı.

ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ ALMAYA HAK KAZANDI

Marilyn Monroe, 1953 yılında üç filmde başrolde yer alarak en popüler Hollywood yıldızlarından biri oldu.1954 yılının başında bir film projesini reddettiği için kısa bir süre filmlerde gözükmesine izin verilmedi ancak sonrasında kariyerinin en büyük gişe başarısı olan 1955 yılında Yaz Bekarı'nda yer aldı. Monroe 1954'ün sonunda bir film yapım şirketi kurdu ve şirkete Marilyn Monroe Productions (MMP) adını verdi. 1955'te kendisini şirketi geliştirmeye adadı ve Actors Studio'da oyunculuk metodu öğrenmeye başladı. 1956 yılında Otobüs Durağı'nda eleştirmenlerce övülen performansından ve MMP'nin 1957 yapımı Prens ve Şovkızı adındaki ilk bağımsız prodüksiyonunda yer almasından sonra, Bazıları Sıcak Sever'deki (1959) oyunculuğuyla ''En İyi Kadın Oyuncu'' dalında Altın Küre'yi kazandı. Son tamamladığı film dram türündeki Uygunsuzlar'dır (1961).

AŞIRI DOZDA BARBİTÜRAT NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Monroe'nun kariyerinin yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiciydi. Madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile mücadele etti. Emekli beyzbol yıldızı Joe DiMaggio ve oyun yazarı Arthur Miller ile evlendi, iki evliliği de boşanmayla sonuçlandı. 5 Ağustos 1962 tarihinde Los Angeles'taki evinde 36 yaşındayken aşırı dozda barbitürat kullanımından hayatını kaybetti. Ölümü resmi olarak aşırı dozda barbitürattan kaynaklanan muhtemel intihar olarak geçse de ölüm nedeni üzerine pek çok spekülasyon ortaya atıldı. Monroe ölümün ardından, 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü'nün tüm zamanların en büyük kadın film yıldızları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.