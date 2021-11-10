Marie Antoinette'in bilezikleri açık artırmada 8 milyon dolara satıldı

Uluslararası müzayede evi Christie's, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'ye ait üzeri 112 elmasla kaplı iki bileziğin yapılan açık artırmada 8 milyon dolara satıldığını duyurdu.

Uluslararası müzayede evi Christie's, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'ye ait iki elmas bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen açık artırmada satıldığını açıkladı. Her biri üç sıra elmastan oluşan iki bileziğin bir araya getirilmesi ile kolye olarak da takılabilen bilezikler, 8 milyon dolara (5.8 milyon sterlin) alıcı buldu. Bilezikleri satın alan kişinin kimliği açıklanmazken, müzayedeye telefonla katıldığı ifade edildi. Bilezikler müzayede evinin beklediği fiyatın iki katına satılırken, Christie's Avrupa Başkanı Francois Curiel, "Bu bilezikler, ihtişamı ve dramı ile Fransız tarihinin en önemli dönemini anlatmak üzere zamanda yolculuk yaptı" dedi.

Christie's müzayede öncesi yaptığı açıklamada, 140 ila 150 karat içerdiği tahmin edilen bileziklerin her birinin 112 elmasla kaplı olduğunu, Kraliçe Marie Antoinette'nin 1776'da tahta çıktıktan 2 yıl sonra Paris'teki kuyumcu Charles August Boehmer'den bilezikleri sipariş ettiğini belirtmişti. Kraliçenin bileziklere o dönem çok büyük bir miktar olan 250 bin eski Fransız lirası ödediğine dikkat çekilmişti.

1755'te Avusturya'da doğan ve Kral Louis XVI'nın eşi olmak üzere Fransa'ya gönderilen Marie Antoinette, Ekim 1793'te Fransız Devrimi esnasında 37 yaşındayken "vatan hainliği" ile suçlanarak giyotinle idam edilmişti. Marie Antoinette'in idamından hemen önce saklaması için bir arkadaşına verdiği bilezikler ülke dışına kaçırılmış ve yaklaşık 200 yıl boyunca gizli kalmıştı. Fransa'nın devrimden önceki son kraliçesi olan Marie Antoinette'in bilezikleri Christie's Müzayede Evi tarafından açık artırmayla ilk kez satışa çıkarıldı.

Öte yandan, 2018 yılında Marie Antoinette'ye ait üzerinde inci ve elmasların bulunduğu bir kolyenin değeri Sotheby's Müzayede Evi tarafından 1 ila 2 milyon dolar olarak tahmin edilmiş fakat kolye 36 milyon dolara satılmıştı.

(İHA)