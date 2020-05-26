Maria Gladkikh kimdir? Maria Dilek Gladkikh Türk mü? Maria Dilek Gladkikh, kaç yaşında ve nereli?

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Son günlerde sosyal medyada gündem olan ve canlı yayın programlarına konuk olan Maria Dilek Gladkikh vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Maria Dilek Gladkikh kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Maria Dilek Gladkikh'in hakkında merak edilenler.

MARİA DİLEK GLADKİKH KİMDİR?

Maria Gladkikh babası Türk annesi Rus spikerdir. Gladkikh, bir röportajda kendisi hakkında şu bilgileri veriyor:

"Babamı hiç tanımadım, fotoğraflarda gördüm sadece. 11 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum, kan çekiyor ama Türkçe'yi tamamen kendim öğrendim. Türkiye'de hiç yaşamadım. "Rusya24" kanalının haber spikeriyim. Stüdyo'da neler oluyor? Yayınların perde arkasını gösteriyorum. Rusça, İngilizce, İspanyolca biliyorum. Arapça ve Portekizce öğreniyorum şimdi. Bu dilleri nasıl öğrendim? Taktiklerimi paylaşıyorum"

Maria Gladkikh bazı paylaşımları:

