Mardinli semercilerden son ilmekler
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Mardinli semercilerden son ilmekler

11.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:00
Mardinli semercilerden son ilmekler

MARDİN'de, yıllar önce 30'dan fazla semercinin bulunduğu Kapalı Çarşı'da motorlu araçların gelişip, çoğalması nedeniyle binek hayvanlara gereksinim azalınca semerci ustaları da bir bir kepenk kapattı.

MARDİN'de, yıllar önce 30'dan fazla semercinin bulunduğu Kapalı Çarşı'da motorlu araçların gelişip, çoğalması nedeniyle binek hayvanlara gereksinim azalınca semerci ustaları da bir bir kepenk kapattı. Antik kent Mardin'in son 2 semer ustası olan Aydın İldoğan (55) ile İbrahim Doğan (42) da son ilmeklerini atıyor. Ustalar, kendilerinden sonra bu işin tarihe karışacağını söyledi.

Eşek ve katırların yük taşıması için kullanılan, dönemlerin gözde mesleği semercilik, teknolojiye direnmeye çalışıyor. Teknolojiyle birlikte cihaz ve araçların geliştirilmesiyle hayvanların da yük taşımasında kullanılmaması, semerciliği olan ilgiyi de azalttı. Mardin'de 48 yıldır ata mesleğini sürdüren Aydın ildoğan, bir dönem semerci dükkanlarında en 5 kişinin çalıştığını söyledi. Ağabeylerinin de daha önce semercilik yaptığını anlatan İldoğan, zamanla bu mesleği bıraktıklarını söyledi. Mesleklerinde ustanın artık yetişmediğini ifade eden İldoğan, "48 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Baba mesleği. Eskiden her dükkanda 4- 5 kişi çalışırdı. O zaman ustaların yanında çıraklar da vardı. Şimdi sadece iki kişi kaldık. Günde bir tane semer üretebiliyorum. Kimse çalışmıyor. Rahatlıktan öte ağır iştir. Kuvvet isteyen bir iştir" dedi.

'MESLEĞİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'7 yaşından bu yana semercilik yaptığını söyleyen İbrahim Doğan ise en genç semerci olduğunu anlatan Doğan, "35 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Bu çarşıda el sanatları hala devam ediyor. Bazı ustalarımız öldü, biz mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef çırak yok. Çarşımız 25- 30 yıl önce cıvıl cıvıldı. Köylüler hep buradaydı. Benim yetiştiğim dönemde 11 dükkan vardı. Şu anda iki dükkana düştük" diye konuştu.

 


Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler
Mardinli semercilerden son ilmekler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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