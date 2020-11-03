Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek
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Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek

03.11.2020 09:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:47
Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek

MARDİN'de yaşayan ressam Nurettin Çakmak'ın (44), 18 yıl önce bir öğrencisinin önerisi üzerine ziftten yapmaya başladığı, kenti ve bölgeyi anlatan tabloları, görenlerin beğenisini topluyor.

MARDİN'de yaşayan ressam Nurettin Çakmak'ın (44), 18 yıl önce bir öğrencisinin önerisi üzerine ziftten yapmaya başladığı, kenti ve bölgeyi anlatan tabloları, görenlerin beğenisini topluyor. Çakmak, yaklaşık 1000 eser arasından seçtiği 20 tablosunu 2021'de Almanya'nın başkenti Berlin'de sergileyecek. 

Mardinli ressam Nurettin Çakmak, 2002 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü'nü bitirdikten sonra memleketine dönerek, küçük bir resim atölyesi açtı. Farklı tekniklerle Mardin'in ve bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu tablolarına yansıtan Çakmak, bir öğrencisinin denemesi için getirdiği ziftten resim yapmaya başladı. Tarihi ve doğal güzellikleri ziftle tuvale yansıtmaya başlayan Çakmak'ın, 18 yılda yaptığı eserler görenlerin büyük beğenisini topladı.

Çakmak, 2021'de koronavirüs salgını biterse yaklaşık 1000 eser arasından seçtiği 20 tablosunu Almanya'nın başkenti Berlin'de sergileyecek. 'MARDİN'İ BİRAZ DAHA FARKLI TEKNİKLE ANLATMA YOLUNA GİRDİM'Üniversiteden mezun olduktan sonra Mardin'de bir atölye açtığını belirten Çakmak, "Mardin'in o tarihi mekanlarında çalışmalarımı yapmaya başladım. Ana sanat dalım yağlı boya ama Mardin'i biraz daha farklı bir teknikle anlatma yoluna girdim. Yağlı boyayı denedim, sulu boyayı ve diğer teknikleri denedim. Sonra bir öğrencim küçük bir kutuda bana zift getirdi. 'Hocam bunu deneyebilir misin?' dedi. İlk önce bez üstünde denemeye çalıştım. Sonra bunun üstünde yoğunlaşmaya başladım. Yavaş yavaş Mardin'in o tarihi dokusunu vermeye başladım. 18 yıldır bu teknikle Mardin'in bu muazzam tarihi mekanlarını, kültürünü, dokusunu, inanç, ifade ve dil özgürlüğünü yansıtmaya çalıştım. Çalışmalarımda herkesin bakışını görebiliyorsunuz. Dolayısıyla sanatçı olarak da bu anlamda güzel Mardin'imizi yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.

'MİSTİK ŞEHİR MARDİN' ADLI ONLİNE SERGİ Geçen yıl eserlerini Almanya'nın başkenti Berlin'de sergileyeceklerini ama koronavirüs salgını nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldığını ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Şimdi 2021'in ilk aylarında online bir sergimiz olacak, 'Mistik Şehir Mardin' adı altında. Ondan sonra inşallah bu pandemi süreci biterse ekim ayında Berlin'de güzel bir açılışla oradaki sanatseverlere Mardin'imizi anlatmaya çalışacağız. 18 yılda belki 1000'in üstünde çalışma yaptım. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla Mardin'e gelen turistler benden bunları aldı. Ama 18 yıldan sonra benim hakikaten bu işte sergileyebileceğim çalışmalar diyebileceğimiz, yaklaşık 20 seri çıktı."


Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek
Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek
Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek
Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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