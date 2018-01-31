Mardinli Gençler Bandırma'yı Ziyaret Etti

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Çanakkale Gezisi kapsamında güzergah üzerinde Bandırma'ya gelen 45 Mardinli genç, Ak Parti İlçe Başkanlığı tarafından karşılandı.

Balıkesir'de Valilik görevinde bulunurken Mardin'e tayin olan Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın öncülüğünde 45 Mardinli genç, Çanakkale gezisi kapsamında Bandırma'ya geldi. Bandırma Eti Maden İşletmeleri Misafirhanesi'nde Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, Kadın Kolları Başkanı Zeynep Özgün ve Gençlik Kolları Başkanı Cevat Yavuz ile Ak Partili İlçe Yöneticileri tarafından karşılanan Mardinli Gençler, ikramların ardından Bandırma Sahili'nde gezerek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Mardinli Gençler Vali Mustafa Yaman ve Mardin Gençlik Merkezi Yetkilisi Burak Bahadır Tuzlu tarafından verilen hediyeleri de Ak Partili yöneticilere teslim etti. Mardinli Gençler 2 saat kaldıkları Bandırma'dan karayolu ile Çanakkale'ye hareket etti. - BALIKESİR