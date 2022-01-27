MARDİN (İHA) - Mardin yoğun sise teslim oldu

MARDİN Mardin'de sabah saatlerinde yoğun sise teslim oldu.

Mardin Artuklu ilçesinde tarihi mekanların yoğun olduğu Eski Mardin ve Yeniyol semtlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi 1 metreye düşerken, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, hız seviyesini düşürüp farlarını yakarak ilerlemeye devam etti.