Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) tarafından düzenlenen 'Mardin Turizmi Hizmet ve Onur Ödülleri' sahiplerini buldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen törene, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel, MARSEV Genel Başkanı Kemal Nehrozoğlu, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, bölgede turizm hareketinin devam edeceğini ifade ederek huzur ve güven ortamı içinde şehrin kültürel, sanatsal, turizm faaliyetleri ve hizmetleri ile çok daha iyi noktaya geleceklerini söyledi.

AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel ise, Mardin'in tarihi dokusunun önemine değinerek Mardin'in bir ruhunun olduğunu ifade etti.

Daha sonra konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin'in tanıtımı ve büyümesi için birçok kişinin ve kuruluşun gereken hizmeti yaptığını söyledi. Rektör Ağırakça, "Geçen yıl valimizin ifadesine göre 3 milyon 2 bin kişi Mardin'i ziyaret etmiş. Bu yıl da yer yok ve Mardin'e akın var. Mardin dışına çıktığımızda olumlu dönüşler ve Mardin'e gelenler tekrar tekrar gelmeye çalışıyor. Biz bazen altın yumurtlayan tavuğun içindeki yumurtaları merak ederek onu kesmeye kalkıyoruz. Bizim esnafımız altın yumurtlayan tavuğu kesmeye çalışıyor. İstanbul'dan çok daha yüksek otel ve restoranların fiyatları var. Bu geleni üzer, çok fazla kazanmak güzel olabilir ama geleni soymanın bir anlamı yoktur. Mardin kuruluşları adına otel ve esnafımız dikkat etsinler. Kendi rızklarını kendileri kesmesinler" dedi.

Törenin açılış konuşmalarının ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman'a Mardin'e kattığı değer ve tanıtım için MARSEV Başkanı Kemal Nefrozoğlu tarafından ödül verildi. Programda daha sonra, kültür, sanat, edebiyat, mimari, girişim ve yatırım, turizm emekçisi ve özel onur ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından katılımcılar Mardin yöresi Reyhani ekibini dinledi. - MARDİN

Kaynak: İHA