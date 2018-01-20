Mardin Tüfenkci: Türkiye Kendi Göbeğini Kesecek Güçtedir

Tüfenkci: Türkiye kendi göbeğini kesecek güçtedir

MARDİN'de partisinin Artuklu İlçe Kongresine katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ülke sınırlarına olası bir kalkışma ve yuvalanma durumunda Türkiye'nin güçlü, büyük ve kendi göbeğini kesebilecek güçte olduğunu söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mardin'de bir otelde yapılan AK Parti Artuklu İlçe Teşkilatı 2'inci olağan kongresine katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan kongreye Bakan Tüfenkçi ile birlikte; AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, eski dönem milletvekilleri Halit Demir, Gönül Bekin Şahkulubey ile Süleyman Bölünmez, il başkanı Nihat Eri ile SP ve MHP il yönetiminden birer temsilci katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, HDP, PKK, PYD ve Afrin operasyonunu değerlendirdi. Her ülkenin kendi sınırları içinde barış ve huzur içerisinde yaşamasından yana olduklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, "Ama o ülkeden, bizim ülkemizin sınırlarına eğer bir kalkışma ve terör yuvalanması varsa; Türkiye güçlüdür, büyüktür ve kendi göbeğini kesecek güçtedir" dedi.

Bir proje üzerine HDP'nin Türkiye partisi iddiasıyla seçimlere girerek meclise girdiğini anlatan Tüfenkci, "Meclise girer, girmez bölge halkının sorunlarına çözüm bulacaklarına, 'Biz sırtımızı PKK'ya ve PYD'ye dayıyoruz' dediler. Bu projeyi ortaya koyanlar şunu gördüler ki; HDP'nin bırakın Türkiye partisi olmasını, bölge partisi bile olamadığını gördüler. Çünkü bölgenin hiçbir sorununa siyaseten çözüm üretemediler. Türkiye'yi ve bölgeyi getirdikleri nokta her bir sokağı, her bir ilçemizi çukur siyasetine esir ettiler" diye konuştu.

Sokakları da, dağları da teröristlere dar ettiklerini, etmeye devam edeceklerini kaydeden Tüfenkci, bunu hem yurt içinde, hem de yurt dışında yapamaya devam edeceklerini belirterek, "Bunlar ister Kandil'de yuvalansınlar, ister Afrin'de veya ister Cudi'de yuvalansınlar. Biz onların inlerine girdik, gireceğiz, takip edeceğiz. Emellerine son verinceye kadar devam edeceğiz. Biz bu ülkede terör istemiyoruz, biz bu ülkede barış istiyoruz, birlik ve beraberlik istiyoruz" şeklinde konuştu.

Savaş yanlısı olmadıklarını ifade eden Bakan Tüfenkci, hiçbir ülkenin toprak bütünlüğünde gözlerinin olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Her ülke kendi sınırları içinde barış ve huzur içerisinde yaşamalı diyoruz. Ama o ülkeden bizim ülkemizin sınırlarına eğer bir tazyik varsa, bir kalkışma varsa, bir terör yuvalanması varsa Allah'a hamdolsun Türkiye güçlüdür, büyüktür ve kendi göbeğini kesecek güçtedir."

Kongrede; TBMM İdare Amiri Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Başkanı Nihat Eri, MKYK Üyesi Zeynep Alkış ve ilçe başkanı Murat Bayar da birer konuşma yaptı. Tek liste gidilen kongrede Artuklu İlçe Başkanlığına Murat Bayar seçildi.