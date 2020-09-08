Mardin ÖNDER'den açıklama Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulsamet Yılmaz, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler'i kınadı.

Mardin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulsamet Yılmaz, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla Erol Mütercimler'i kınadı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Mütercimler'in imam hatiplilerin tamamını ifade eden bir tarzla bir ifade kullanmasının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ortaya konulan yaklaşımın çok çirkin olduğunu kaydeden Yılmaz, "Erol Mütercimler ortaya koymuş olduğu yaklaşım çok çirkin. Şu anda ülkeyi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın TBMM Başkanımız ve birçok bakan olmak üzere imam hatipli. Birçok genel müdür ve bürokratlarımız imam hatipli. Tamamını bu süreçte töhmet altında bulunduran bir yaklaşım tarzıyla böyle bir açıklama yapıyor olması çok çirkin ve kabul edilemez." dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Erol Mütercimler'den derhal özür dilemesini istiyoruz. Çünkü imam hatipliler Türkiye'ye değer yetiştiren, Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çok değerli isimleri üreten okullarımız. Bu imam hatipler devletin okulları. Devletin müfredatını belirlediği okullar, devletin disipline ettiği, teftiş ettiği okullar. Bunlar çok önemli. Ayrıca, 1 milyon 400 bini bulan öğrencisiyle, o yavrularımızı da bu manada çok çirkin bir şekilde etkiliyor. O yavrularımızın psikolojisini de ciddi şekilde etkiliyor. Mütercimleri'in yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA