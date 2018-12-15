Mardin Kafede Mutfakta Bilim Konuşuldu

Kafede mutfakta bilim konuşuldu

Orta Doğu Üniversitesi'nin bilimsel araştırmaları gençlere anlatmak amacıyla halka açık başlattığı Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında mutfakta doğru bilinen yanlışlıklar anlatıldı.

İlk kez Fransa'da ortaya çıkan ve dünyada Cafe Scientifique ismi ile yaygınlaşan 9'uncu Bilim Kafe etkinlikliği Mersin, Eskişehir, Antalya, Adana, KKTC, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'un ardından Mardin'de sürdürüldü.

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mecit Halil Öztop, Mardin Müzesi-Müze Kafe'de Mutfakta Bilim mi Olurmuş başlıklı konuşmasıyla gıda maddeleri ve mutfak deneyimleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, dünyanın ilk mutfaklarından biri olan Mezopotamya Mutfağı'na bu etkinlikle katkıda bulunulacağını belirterek, ODTÜ'ye teşekkür etti. Gençlerin ilgi ile izlediği sohbette konuşan Doç.Dr. Öztop, gıda ile ilgili doğru bilinen ancak yanlış sayılan gerçeklerden söz edeceklerini anlatırken, şu konulara dikkat çekti;

Sokak sütü sağlıklı mı; Sokak sütünün ilk mikrobiyal özelliği çok. Bu nedenle evde sokak sütünü çok kaynatırız. Bu sütün mikroplarını öldürürken aynı zamanda içindeki proteinleri de söküp uzaklaştırmış oluyoruz. Bu nedenle diyoruz ki pastörize paketlenmiş süt tüketin.

Evde yaptığımız sütün proteinlerine zarar verdiğimiz için yoğurt yapmak pek mümkün olmuyor. Herkes diyor ki 'Marketten aldığım yoğurt bozulmuyor. Günlerce kalıyor .' Normalde yoğurda katkı maddesi koymak yasak. Sadece katkı maddesi konulduğu için çok dayanıklı. Evde o koşulların çoğunu sağlayamadığımızdan kaşığı daldırdığımızda sulanıyor gevşiyor.

Çikolatayı buzdolabından çıkardığınızda içindeki yağlar eriyor. Tekrar donduğunda ise o yağların etkisi ıle beyaz görünüm alıyor. Bu yağlar zaten çikolatada yani zararlı değil.

Mikrodalga fırınlar zararlı mı diye soruluyor. Mikrodalga fırınlarında sadece su moleküllerini ısıttığımız için on derece güvenli. Gıdaya zarar vermiyor.

Çaya limon kattığımızda demir emilimini nispeten önlemiş oluyoruz.