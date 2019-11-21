Mardin'in Onur Günü kutlandı

21.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:04

Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Onur Günü töreni düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, daire başkanları, kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.



Mehmet Edip Fatma Yüksel Kız Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Pınar Ayla, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, tarihçilerin yaptığı araştırmalar ve belediyenin aldığı karar doğrultusunda 2011'den itibaren 21 Kasım'ın 'Kurtuluş Günü' olarak değil 'Onur Günü' olarak kutlanmaya başlandığını belirtti. Mardin'in asırlardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış sosyal, kültürel ve tarihi açıdan zenginlikleri barındıran kadim bir şehir olduğunu belirten Ayla, Mardin'in tarih boyunca pek çok devlet tarafından işgal edilmek istendiğine dikkat çekti. Ayla, "Bizler mutluyuz ki milli mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal düşüncesi çok kısa sürede son bulmuş, şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı bu zor günlerde ülkenin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkarak vatan sevgisinin her şeyden yüce bir sevgi olduğunu göstermiştir" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA