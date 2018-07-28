Mardin ile Batman arasında 1050 rakımda ayran keyfi

MARDİN - Mardin'in Midyat ile Batman'ın Gercüş ilçeleri arasında bulunan ve 34 yıldır ayran satıldığı için Ayrancı Geçidi ismini alan 1050 rakımlı tepede ayran yaparak satan ayrancı kardeşler bölgeden geçen onlarca yerli ve yabancı turisti buz gibi ayranları ile serinletiyor.

Yayık ayranının yapıldığı tepeden ismini alan 'Ayrancı Geçidi', 34 yıldır sürücülerin uğrak yeri oldu. Yüksek rakımlı tepede yayık ayranı yapan Kenan Turan, 1984 yılından beri yayık ayranı yaptıklarını belirterek, bulundukları geçide karayolları tarafından 'Ayrancı Geçidi' isminin verildiğini söyledi. Midyat ve Gercüş ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde bulunan ve 1984 yılından beri organik yayık ayran satışı yapılan 1050 rakımlı tepe sürücülerin dinlenme durağı haline geldi. Ayrancı Geçidinin eşsiz manzarası ise görülmeye değer. Yoldan geçen sürücülerin uğramadan geçmediği ayrancı kardeşlere ilgi yoğun. Mardin'e özgü el işi bakır bardaklarda ikram edilen yayık ayranın yanında verilen Midyat acuru ise tadına tat katıyor. Ayrancı Geçidindeki yayık ayrandan içmek için yolunu değiştiren sürücüler bile oluyor.

7 yıldır ayran satan Kenan Turan'ın yanında çalıştığını anlatan ve ayrancı olduğu için sevdiği kıza ayranlı mani yazan Salih Korkut, yayık ayranına ilginin yoğun olduğunu ve kendisinin bu işi yapmaktan keyif aldığını anlattı. Yüksek rakımlı Ayrancı Geçidi tepesinde müşterilerine ayran ikram edilmek üzere yayık ayranı yapan Kenan Turan, 1984 yılından beri bu tepede yayık ayranı işini yaptıklarını söyledi. Turan, 6 yaşından beri ailesiyle bu işi yaptıklarını dile getirerek, "Yayık ayranımız tamamen doğal. Köylülerden aldığımız doğal yoğurttan yaptığımız ayrandan içen herkes memnun kalıyor. Bir kere ismimiz çıkmış. Yurt dışından gelen misafirlerimiz buraya uğramadan gitmiyorlar. Bunu abartısız söylüyorum. Bu ayran için güzergahını değiştirenler bile var. Batman, Mardin, Diyarbakır'dan gelip bu ayranı içip dönenler de oluyor" dedi.

Ayran sattıkları için bulundukları geçide karayolları tarafından Ayrancı Geçidi isminin verildiğini de aktaran Turan, "Yayığımız 80 litre alıyor. Ortalama 5-6 yayık satabiliyoruz. Bundan 4-5 sene önce hendeklerden dolayı işlerimiz bayağı düştü. Bu olaylar sakinleşince işlerimiz tekrar düzeldi. Hafta sonları daha fazla yoğunuz. Pikniğe gidenler buraya uğramadan geçmiyorlar. Günde ortalama 12 saat çalışıyoruz. Kışın 3 ay ve Ramazan ayı kapalıyız. Müşteri talebi var ama biz evlerimize çekiliyoruz. Ben ve ağabeyim bir de 3 eleman çalışıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin birçok ilinden gelenler var"

Yayık ayranı satan bir diğer ayrancı Yusuf Güneş ise, ayranlarının özelliğinin doğal, soğuk ve yanında salatalık olduğunu söyledi. Güneş, 4 yıldır bu tepede yayık ayranı yaptığını belirterek, "Türkiye'nin birçok ilinden buradan geçen insanlar yayık ayranımızı içmeye geliyor. Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Hatay, Adana, Mersin gibi yerlerden buraya gelenler oluyor. Ayranlarımızı içenlerden güzel yorumlar alıyoruz. Haftanın her günü burada çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Erhan Akbel ise, yaklaşık 10 yıldır ayran içmeye geldiğini belirterek, yorgunluğunu burada yayık ayranı içerek attığını söyledi. Akbel, yayık ayranın yanında bu işi yapanların da samimi ve güzel insanlar olmalarının kendisini memnun ettiğini aktararak, ayranın çok güzel bir lezzeti olduğunu da sözlerine ekledi.