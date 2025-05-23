MARDİN HAVA DURUMU: 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Mardin'de hava durumu nasıl? Mardin 5 günlük hava durumu tahmini

MARDİN HAVA DURUMU: 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Mardin'de hava durumu nasıl? Mardin 5 günlük hava durumu tahmini
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Mardin'de yaşayan vatandaşlar, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Mardin'de sıcaklıklar nasıl olacak? Mardin'de yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Mardin için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Mardin'de de hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 24 Mayıs Cumartesi günü Mardin'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Mardin için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN MARDİN'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Mardin'de hava güneşli olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, kent genelinde yağış görülmeyecek.

Günün en yüksek sıcaklığı 32 derece, en düşük sıcaklığı ise 22 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %20 seviyelerinde olacak ve vatandaşların özellikle gün ortasında güneşin etkisine karşı dikkatli olması öneriliyor.

MARDİN'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARDİN HAVA DURUMU: 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Mardin'de hava durumu nasıl? Mardin 5 günlük hava durumu tahminiMARDİN HAVA DURUMU

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