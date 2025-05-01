MARDİN HAVA DURUMU: 2 Mayıs 2025 Cuma günü Mardin'de hava durumu nasıl? Mardin 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Mardin'de de hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Mayıs 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Mayıs Cuma günü Mardin'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Mardin için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN MARDİN'DE HAVA DURUMU NASIL?

2 Mayıs 2025 Cuma günü Mardin'de hava durumu nasıl? sorusu, günü dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Mardin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Mardin Günlük Hava Durumu – 2 Mayıs 2025

En yüksek sıcaklık: 27°C

En düşük sıcaklık: 15°C

Hissedilen sıcaklık: 1 7.2°C

Nem oranı: %55

Rüzgar: 8–9 km/s hızla esecek

Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARDİN HAVA DURUMU