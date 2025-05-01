MARDİN HAVA DURUMU: 2 Mayıs 2025 Cuma günü Mardin'de hava durumu nasıl? Mardin 5 günlük hava durumu tahmini
Mardin'de yaşayan vatandaşlar, 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Mardin'de sıcaklıklar nasıl olacak? Mardin'de yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Diyarbakır için günlük hava tahmini ve detaylar…
Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Mardin'de de hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 2 Mayıs 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 2 Mayıs Cuma günü Mardin'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Mardin için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…
YARIN MARDİN'DE HAVA DURUMU NASIL?
2 Mayıs 2025 Cuma günü Mardin'de hava durumu nasıl? sorusu, günü dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Mardin'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Mardin Günlük Hava Durumu – 2 Mayıs 2025
En yüksek sıcaklık: 27°C
En düşük sıcaklık: 15°C
Hissedilen sıcaklık: 1 7.2°C
Nem oranı: %55
Rüzgar: 8–9 km/s hızla esecek
Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı