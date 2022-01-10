Mardin gazisi dünya evine girdi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2016 yılında Dibek üs bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak gazi unvanına sahip olan Güvenlik Köy Korucusu Rıfat Atay, dünya evine girdi.

Midyat ilçesi Yeşilöz Mahallesinde yapılan düğüne Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Komutanı Kalendar Savaş Ünal, Altıntaş Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay kıdemli üst Çavuş Mehmet Ortak, Gazi Rıfat Atay sevenleri ve yakınları hazır bulundu.

Kaymakam Solmaz, çifte ömür boyu mutluluklar dileğinde bulundu. Gazi Rıfat Atay ise mutlu günlerinde kendilerine kol kanat gererek düğünlerine iştirak eden katılımcılara teşekkür etti.

Düğün, toplu hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi. - MARDİN