Mardin Emniyet Müdürü Karabulut, Midyat'ta incelemelerde bulundu
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Mardin Emniyet Müdürü Karabulut, Midyat'ta incelemelerde bulundu

Mardin Emniyet Müdürü Karabulut, Midyat'ta incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Midyat'ı ziyaret etti.

Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Midyat'ı ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü'den ilçedeki genel durum hakkında bilgi alan Karabulut, polis evine dönüştürülen eski ilçe emniyet binasında incelemede bulundu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümünü de ziyaret eden Karabulut, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İlçe Belediye Başkanı Veysi Şahin, Karabulut'a, halı üzerine işlenmiş Türk Bayrağı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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