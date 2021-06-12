Mardin'e özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu
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Mardin'e özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Kültür Sanat

Mardin'e özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu Hafta sonu Mardin'de yaşanan ziyaretçi yoğunluğu ile birlikte kente özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu.

Mardin'e özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu

MARDİN - Hafta sonu Mardin'de yaşanan ziyaretçi yoğunluğu ile birlikte kente özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu.

İkinci kademe normalleşmenin başlamasıyla Mardin'de cumartesi günleri turist yoğunluğu yaşanıyor. Mardin'e gelen turistler tarihi mekanları gezip görürken, kente özgü geleneksel şalları almayı tercih ediyor. Gelen turistlere Mardin'e özgü şal bağlaması yaptıklarını belirten Ahmet İshakoğlu, "Turistlerin uğradıkları bir mekanı işletiyorum burada. Biz buraya gelen misafirlerimize şallardan Mardin bağlaması yapıyoruz. Buranın geleneksel kıyafetlerini giydiriyoruz. Buradaki atmosferi içlerine çekip gidiyorlar. Buradan çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Turistlerin en çok tercih ettikleri şal bizim 'Hammavi' dediğimiz şaldır. Bu şalın üzerindeki desenler yüzyıllar öncesinden beri var. Gelen her misafirimize bir Mardin bağlaması yapıp gönderiyoruz. Burası hafta sonu çok yoğun oluyor. Bugün çok iyi, çok kalabalık, adım atacak yer yok" dedi.

"Geleneksel ürünlerle Mardin'i yaşadık"

Ankara'dan Mardin'e gezmeye gelen Şermin Gökağaç, "Mardin'i çok merak ediyordum. Bu çarşıyı da özellikle merak ettiğimden geldim. Buradaki şalların renkleri ve dokuları çok güzel. Özel bir bağlama tekniği var. Onu da bana uyguladılar. Çok beğendim. Çeşitli renkleri var. Çok güzel tavsiye ederim. Doku, koku ve renklerle Mardin'i yaşadık burada" diye konuştu.

"Bu güzelliği televizyonlarda gördük ama yerinde görmek bambaşka güzel"

Yaklaşık 4 gündür tur ile gezide olan Hadin Yılmaz, "Bütün güzellikleri yerinde görme şansımız oldu. Ama hakikaten burası bambaşka bir yer. Mardin kültürüyle, tarihiyle ve medeniyetiyle her tarafa nakış nakış işlenmiş bir yer. Buraya özellikle hayran kaldık. Her yerde en fazla 2 veya 3 saat kalıyoruz. Ama sabahtan beri buradayız. Hala çıkamadık. Daha gezeceğimiz birçok yer var. Bu güzelliği belgesellerde ve televizyonlarda izlemek çok güzel ama yerinde görmek ve yerinde yaşamak bambaşka güzel" şeklinde konuştu.

Adıyaman'dan gelen Fahrettin Çelik ise "Pandemi sürecinde turizmde bayağı bir duraklama vardı. Burada özellikle kültürel turizmin yaygın olduğunu görmekteyiz. Mardin'in her köşesi her taşı görülmeye değer. Harika bina ve eserlerle karşılaştık. İnsanları hakeza zaten. Kültürel anlamda ne arıyorsanız Mardin'de bulabilirsiniz. Onun için Türkiye'nin dört bir yanından insanları buraya bekliyoruz. Burası tarihin, kültürün buram buram yaşandığı, koktuğu ülkemizin nadide köşelerinden biri" dedi.

Mardin'e özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu
Mardin'e özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu
Mardin'e özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu
Mardin'e özgü şal bağlaması turistlerin ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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