Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi

Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi
Anadolu Ajansı / Turgay İkinci - Haberler | Güncel

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ulaştırma Uzman Çavuş Mustafa Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Ulaştırma Uzman Çavuş Mustafa Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde toprağa verildi.

İlçeye bağlı Geyikli Mahallesi'ndeki Geyikli Merkez Camisi'ndeki cenazeye, Mardin'deki kazada yaşamını yitiren Mustafa Demirbaş'ın (29) eşi Nagehan, annesi Nebahat ve babası Hasan Demirbaş ile yakınlarının yanı sıra Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve diğer ilgililer katıldı.

Cenaze namazı kılınan Demirbaş, aynı mahalledeki Konakyanı Mezarlığında toprağa verildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde dün 61 KZ 769 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir çocuk babası Demirbaş'ın yanı sıra Ulaştırma Uzman Onbaşı Muhammed Ali Akış da hayatını kaybetmişti.

Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi
Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi
Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay İkinci

Şarampole yuvarlanan otomobildeki iki asker hayatını kaybetti
Şarampole yuvarlanan otomobildeki iki asker hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Hande Yener Kaan Yıldırım Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 14:46:35. #1.16#

title