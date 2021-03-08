Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor

08.03.2021 08:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:24

Mardin'de yeterli yağışların meydana gelmemesi kuraklığa neden oldu. Besicilik yapanlar, hayvanlarını beslemek için yeterli miktarda otu bile bulamazken, çobanlardan biri, "Hayvanlarımız aç kalıyor. Koyunlar, keçiler yavrularını besleyecek sütü bile bulamıyor" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Kış mevsiminde Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Mardin'de ise yeterince yaşın meydana gelmemesi kuraklığa neden oldu. Kuraklığın etkili olduğu Mardin'de besiciler, hayvanlarını meralarda ot bulmakta güçlük çekiyor. Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, Mardin'in son 20 yılın en kurak dönemini yaşandığını söyledi.

KURAKLIK SÜT VERİMİNİ DE ETKİLEDİ

Kuraklığın besicileri ve çiftçileri etkilediğini söyleyen Açan, "Son 3-4 aydır özellikle Mardin ilimizde çetin bir kuraklık yaşanmaktadır. Son 20 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Kuraklık nedeniyle özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi, besicilerimizi olumsuz etkilemektedir. Çünkü biz köyleri dolaşıyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Şu anda besicilikle uğraşan çiftçilerimizin süt ve süt mamulleri satan çiftçilerimiz sadece yani koyunların yavrularına sağlayabilecek kadar süt verimi elde ediyorlar. Çünkü süt verimi şu anda bu kuraklıktan dolayı çok çok düşmüştür. Bu da çiftçilerimizi, besicilerimizi olumsuz bir şekilde etkilemektedir" dedi.

Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor

"HAYVANLARIMIZA OT BULAMIYORUZ"

Artuklu İlçesine bağlı kırsal Çağlar mahallesindeki çoban Çekdar Taş, hayvanları için merada ot bulamadıklarını ifade ederek, "Bu sene yağmur olmadığı için ot bulamıyoruz. Hayvanlarımız aç kalıyor. Bu gidişle hayvanlarımız açlıktan ölecek. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ot olmadığı için hayvanlar iyi beslenemiyor. Önceki yıllarda yağmur daha fazla yağıyordu. Bu yıl ise hiç yok denilecek kadar" diye konuştu.

Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor
Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor
Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor
Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor
Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ALİ ÇAVUŞ: Martin basi daha dur onumuzd3ki aya kadar yesillenir heryer
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Halis Özkahya Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son 20 yılın en kurak dönemini yaşayan Mardin'de hayvanlar yavrularını doyuracak sütü bile üretemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:32:23. #1.16#
title