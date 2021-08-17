Seyir halindeki otomobil yandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Edinilen bilgiye göre, Nusaybin'e bağlı Tekirköyü Mahallesi mevkisinde İpek Yolu üzerinde Yücel Yıldız yönetimindeki 60 AJ 501 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü Yıldız, otomobili durdurup dışarı çıktı.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangında otomobilde büyük hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak