: Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu

10.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:00

Şırnak'ta EYP'nin imhası sırasında şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar'ın şehit düşmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı. Şehit Sayar'ın, saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türküyü seslendirdiği görüntüler yürek burktu.

İdil İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırları içindeki Pisikayası Tepesi mevkisinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı tespit edildi.

2 ŞEHİT, 7 YARALI

Patlayıcıya uzman ekiplerin müdahalesi sırasında patlama meydana geldi, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.

SESLENDİRDİĞİ TÜRKÜ HÜZNE BOĞDU

Havza ilçesi Gidirli Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, silah arkadaşlarıyla araç içinde türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı. Saz eşliğinde 'Yaralarım' adlı türkünün "Mezarıma üç gül ekin/ Üzerine hasret dökün/ Vasiyetim iki kuzum/ Biri oğlum, biri kızım/ Seni seven öldü gardaş" dizelerini okuyan şehit Sayar'ın görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri hüzne boğdu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, bugün Havza ilçesinde toprağa verilecek.

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