Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki asker yaşamını yitirdi.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki asker yaşamını yitirdi.
Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 KZ 769 plakalı otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar