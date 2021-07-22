Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti
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Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki asker yaşamını yitirdi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki asker yaşamını yitirdi.

Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 61 KZ 769 plakalı otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti
Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti
Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti
Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti
Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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