Mardin'de sağlık ekipleri, sokaktaki vatandaşların ateşini ölçüyor Mardin'in Nusaybin ilçesinde sağlık görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda vatandaşların ateşini ölçüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sağlık görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda vatandaşların ateşini ölçüyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler uygulanıyor.

Bu kapsamda sağlık ekipleri, cadde ve sokaklardaki tüm vatandaşların ateşini ölçüyor. Çarşı merkezindeki iş yerlerini de ziyaret eden ekipler, esnafa da ateş ölçümü ve sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısı yapıyor.

Zabıta ekipleri de ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Nusaybin Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Burak Eryılmaz, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler, Valilik ve Kaymakamlığın belirlediği tedbirler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Sağlık ekiplerinin de ilçenin cadde ve sokaklarında görev yaptığını dile getiren Eryılmaz, "Koronavirüs salgınına karşı vatandaşlarımıza gereken uyarıları yapıyoruz. Uygulamalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA