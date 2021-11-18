Mardin'de otomobil park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi: Baba ve oğlu can verdi - Haberler
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Mardin'de otomobil park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi: Baba ve oğlu can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mardin'de otomobil park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi: Baba ve oğlu can verdi

Mardin'de bir otomobil, park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi.

MARDİN (İHA) - Mardin'de bir otomobil, park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi. Otomobilde bulunan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıltepe-Nusaybin Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selviç Aydın idaresindeki 47 AY 545 plakalı otomobil, park halinde bulunan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen patates yüklü kamyonetin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonetin altına girip hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Selviç Aydın ve oğlu Şeyhmus Aydın feci şekilde can verdi. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - MARDİN

Mardin'de otomobil park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi: Baba ve oğlu can verdi

Mardin'de otomobil park halindeki patates yüklü kamyonetin altına girdi: Baba ve oğlu can verdi

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