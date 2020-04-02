Mardin'de koronavirüsten ölen 2 kişi toprağa verildi MARDİN'de, koronavirs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitiren Nuri Ercan (66) ile Rıdvan Kaya (70) son yolculuklarına uğurlandı.

MARDİN'de, koronavirs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitiren Nuri Ercan (66) ile Rıdvan Kaya (70) son yolculuklarına uğurlandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 34 koronavirüs vakasının tespit edildiği Mardin'de, 2 kişi yaşamını yitirdi. Bir süre önce umreden dönen Nuri Ercan, 1 hafta önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Hastanede tedavisi süren Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.Koronavirüs testi pozitif çıkan merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Rıdvan Kaya da bir süre önce tedaviye alındı. Kaya, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini yitirdi. Ercan ve Kaya'nın, Mardin'de özel kıyafet giyen görevliler tarafından toprağa verildikleri öğrenildi. Koronavirüsten hayatını kaybeden Ercan ve Kaya'nın yakınları da gözlem altına alındı.

Kaynak: DHA